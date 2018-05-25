Киев, 25 мая, 2018, 22:16 — ИА Регнум. Решение об отмене регистрации внутригосударственной расчетной системы WebMoney.UA принял Комитет по вопросам надзора и регулирования деятельности банков, сообщила 25 мая пресс-служба Национального банка Украины.

Документ был принят в соответствии с решением Совета национальной безопасности и обороны Украины от 2 мая.

Также Национальный банк постановил:

отозвать лицензию на перевод средств в национальной валюте без открытия счета, выданную ГП «ФУ «ВМ-Фактор»;

отменить регистрацию ГП «ФУ «ВМ-Фактор» как участника платежных систем;

отменить регистрацию участников внутригосударственной расчетной системы WebMoney.UA;

отменить регистрацию ООО «Пеймастер» как оператора услуг платежной инфраструктуры.

Напомним, решение о санкциях в отношении WebMoney было принято указом президента Украины №126/2018. Санкции предусматривают блокирование активов компании, ограничение торговых операций, предотвращение выведения капиталов с Украины, приостановку исполнения экономических и финансовых обязательств, ограничение или приостановку лицензий и других разрешений, а также блокирование провайдерами доступа к сайтам компании и ее субдоменов.