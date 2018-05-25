Киев, 25 мая, 2018, 22:06 — ИА Регнум. Кабинет министров Украины предложил Верховной раде принять закон, разрешающий женщинам работать в шахтах, сообщило 25 мая ИА «Униан».

В шахте

Проект закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины» (№8406) был зарегистрирован в Верховной раде еще 24 мая.

В пояснительной записке сказано:

«В связи с проведением процедурных действий по денонсации Конвенции № 45 разработан проект акта, которым предусматривается внести изменения в Кодекс законов о труде Украины, исключив статью 174 «Работы, на которых запрещается применение женщин», а также в закон Украины «Об охране труда», исключив часть первую статьи 10 «Охрана труда женщин».

Целью данного закона является приведение национального законодательства в соответствие с законодательством Европейского союза в части устранения гендерных ограничений для женщин в отношении их работы с вредными и тяжелыми условиями труда и на подземных работах. По данным генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, уравнивание мужчин и женщин в сфере занятости может дополнительно увеличить мировой ВВП на 12 трлн долларов к 2025 году.