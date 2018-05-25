Лондон, 25 мая, 2018, 21:26 — ИА Регнум. Посольство России в Лондоне официально обратилось к властям Великобритании с призывом исключить предвзятое отношении к российским гражданам со стороны пограничной службы и полиции, сообщает 25 мая пресс-служба дипмиссии.

Британский флаг

«В связи с поступающими сообщениями о немотивированных задержаниях и предвзятом отношении пограничной службы МВД Великобритании и полиции к российским гражданам, посольство официально обратилось к британской стороне с целью исключить подобную практику, которая, по нашему мнению, может указывать на наличие дискриминационной составляющей в отношении россиян в аэропортах Великобритании», — говорится в сообщении.

Дипломаты также обратились к российским гражданам, сталкивающимся с подобными проблемами по прилёте и вылете, до или после прохождения паспортного контроля, сообщать об этом в посольство на правах конфиденциальности.

Напомним, в середине мая посольство России в Лондоне сообщило о случаях немотивированного задержания и допросов в Соединённом Королевстве граждан России, прибывающих в страну на законных основаниях.