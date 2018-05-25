Санкт-Петербург, 25 мая, 2018, 21:25 — ИА Регнум. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что «сожалеет» об отмене переговоров США и Северной Кореи, но считает, что переговоры в сложившейсия ситуации могли оказаться «бессмысленными», 25 мая передает агентство Reuters.

Флаги США и КНДР

«Диалог ради диалога не имеет смысла», — пояснил Абэ участникам ПМЭФ в Санкт-Петербурге.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 мая президент США Дональд Трамп заявил об отказе от переговоров с лидером КНДР Ким Чен Ыном — в ответ на «агрессивные заявления» северокорейской стороны.

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