Санкт-Петербург, 25 мая, 2018, 21:21 — ИА Регнум. Заседание консультативной комиссии Государственного совета России состоялось 25 мая на полях ПМЭФ-2018. Оно прошло под председательством помощника президента России, секретаря Госсовета Игоря Левитина. В ходе заседания обсужден ряд вопросов, поставленных президентом РФ в указе «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». Члены комиссии, главы регионов рассмотрели вопросы, решение которых позволит ускорить темпы экономического развития. Вопросы поддержки малого и среднего предпринимательства вынес на обсуждение консультативной комиссии Госсовета РФ глава Чувашии Михаил Игнатьев, сообщает пресс-служба главы республики.

Gov.cap.ru Михаил Игнатьев

«Президентом России сегодня перед всеми регионами страны поставлены задачи по снижению административного, налогового, финансового бремени на бизнес, максимальному стимулированию инвестиционной деятельности, — отметил Михаил Игнатьев. — Органично вписываются в решение обозначаемых предпринимательским сообществом проблем реализуемые по всей стране целевые модели по упрощению ведения бизнеса с четкими, конкретными ориентирами».

Так, в рамках реализации целевых моделей снижаются налоговые ставки для тех, кто работает по упрощённой системе налогообложения, устанавливаются налоговые льготы по патентной системе налогообложения. Данные меры способствуют легализации работы малого бизнеса, выходу его «из тени».

Стимулом к технологическому обновлению предприятий являются механизмы инвестиционного налогового вычета, льгота по налогу на движимое имущество организаций. Глава региона отметил, что для создания равных условий ведения бизнеса на всей территории страны должны быть установлены единые льготные налоговые ставки.

«Мы считаем, что сегодня для решения задач, поставленных перед нами президентом России, необходимо сохранить данный инструмент развития и довести его финансирование до 25 млрд рублей (сегодня — 6,8 млрд рублей на всю страну)», — отметил Игнатьев.

По его словам, анализ подобных мер поддержки показал, что они стимулируют и привлечение собственных средств в развитие, и технологическое перевооружение. Так, на 1 рубль прямых бюджетных инвестиций привлечено 4 рубля частных инвестиций.

Основная доля федерального финансирования поддержки малого и среднего предпринимательства приходится на Федеральную корпорацию по развитию малого и среднего предпринимательства (Корпорация МСП). Кроме того, с 2018 года появилась реальная возможность у предприятий приоритетных сфер деятельности привлечь льготный кредит с конечной ставкой 6,5% по программе Минэкономразвития России. Вместе с тем данная возможность так и не стала по разным причинам доступной для широкого круга предпринимателей в регионах страны. Поэтому прозвучало предложение закрепить лимиты финансирования по каждому региону с указанием сроков их доведения до получателей.

Михаил Игнатьев обозначил также ряд проблемных вопросов:

«Первое. Сегодня согласно требованиям законодательства по уплате налогов, в частности НДФЛ индивидуальными предпринимателями — налоговыми агентами, предприниматель платит данный налог по месту регистрации, а не по месту осуществления своей деятельности. Проблема характерна для всех субъектов Российской Федерации. Организации торговли, имеющие свои сети в большинстве субъектов Российской Федерации, получают возможность легально уходить от прозрачного налогообложения.

Предлагаем предусмотреть постановку на учет в налоговых органах индивидуальных предпринимателей и уплату ими НДФЛ по месту осуществления деятельности в порядке уплаты НДФЛ, установленном для юридических лиц, имеющих обособленные подразделения.

Второе. Сейчас в регионах активно распространяется практика передачи муниципальными образованиями объектов ЖКХ в концессию бизнес-сообществу. Планировали, что переход объектов ЖКХ в руки бизнеса будет способствовать привлечению инвестиций, обновлению инфраструктуры. Но этого не произошло. Сегодня мы видим, что это приводит к росту тарифов для населения.

В соответствии с действующим законодательством при заключении концессионных соглашений в сфере ЖКХ возникают обязательства по начислению амортизации, уплате налога на имущество организаций. Существенная часть организаций в малых населенных пунктах применяет упрощенную систему налогообложения, а при получении статуса концессионера у них появляется обязанность по уплате НДС.

Наряду с этим имеются проблемы и в привлечении бизнеса в сферу ЖКХ. Зачастую конкурсные процедуры на право заключения концессионных соглашений проходят безрезультатно. Для решения этой проблемы предлагаем совместно с Минстроем и Минэкономразвития России выработать меры стимулирования субъектов малого и среднего бизнеса, реализующих концессию в отношении имущественных комплексов жилищно-коммунального хозяйства».

Глава Чувашии отметил также, что от предпринимателей продолжают поступать сигналы о необходимости дальнейшего совершенствования системы закупок. Это связано с тем, что значительная доля закупок приходится на закупки отдельными видами юридических лиц — так называемыми «дочками» и «внучками» госкомпаний и госкорпораций.

«Считаем, что действие постановления правительства России № 719 «О подтверждении производства промышленной продукции на территории Российской Федерации», которое требует от поставщика подтверждения производства промышленной продукции на территории России, необходимо распространить на закупки корпораций с госучастием», — подчеркнул он.

Остается актуальной задержка оплаты по исполненным контрактам, которая может доходить до 180 дней с момента отгрузки или подписания акта приема продукции. Средства поступают примерно через полгода после исполнения контракта, а обязательные платежи наступают фактически сразу же.

«Как результат, средства предприятий и организаций изымаются из оборота, возникает необходимость в кредитных средствах. Предприниматели зачастую не могут получить кредиты, так как все имущество находится в залоге, — пояснил Михаил Игнатьев. — Предлагаем по аналогии с федеральным законом о контрактной системе № 44-ФЗ внести изменения в закон о закупках отдельными видами юридических лиц № 223-ФЗ, предусмотрев тридцатидневный срок оплаты товаров по контрактам, а также административную ответственность за несвоевременную оплату»

По его словам, это поможет уменьшить дебиторскую задолженность предприятий и избавит от необходимости брать вынужденные кредиты по коммерческим ставкам.

«Пятое. Для реализации указа президента страны в части создания системы поддержки фермеров и развития сельской кооперации важной является законодательная инициатива по предоставлению крестьянским (фермерским) хозяйствам земель сельхозназначения в собственность без проведения торгов по истечении аренды при условии использования участков по целевому назначению», — заключил глава Чувашии.

Как сообщает пресс-служба главы Чувашии, инфраструктура поддержки малого и среднего бизнеса включает фонды гарантий и микрозаймов, бизнес-инкубаторы, региональные центры инжиниринга, прототипирования, сертификации, стандартизации и испытаний. В 2017 году 9,3 тыс. субъектов малого и среднего предпринимательства воспользовалось информационной, консультационной, правовой и финансовой поддержкой, то есть каждый пятый предприниматель. Объем финансовой поддержки, оказанной институтами развития бизнеса, составил 597 млн рублей.

Доля субъектов малого и среднего предпринимательства в валовом региональном продукте в 2017 году составит 33,2%. По словам Михаила Игнатьева, к 2030 году эта доля должна составить 50%.

В 2017 году объем закупок товаров, работ, услуг у субъектов малого предпринимательства по сравнению с 2013 годом увеличился более чем в три раза и составил 3,6 млрд рублей, это более 33% совокупного годового объема закупок. Ежегодный рост по республике составляет 1,2%, что позволяет достичь показателя в 40% к 2024 году, отмечают власти Чувашии.

Стоит также отметить, что в ходе Петербургского международного экономического форума Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)», АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» (АСИ) и правительство Чувашской Республики заключили меморандум о взаимодействии. Кроме того, было подписано соглашение о сотрудничестве между Банком ВТБ и Чувашской Республикой.

В Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в регионах России, который ежегодно проводит Агентство стратегических инициатив, Чувашская Республика заняла 8-е место (год назад была второй).