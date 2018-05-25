Санкт-Петербург, 25 мая, 2018, 21:11 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин призвал прекратить всякие разговоры вокруг так называемого дела Скрипалей. Об этом российский лидер заявил сегодня, 25 мая, в ходе встречи с руководителями и главными редакторами международных информационных агентств на XXIII Петербургском международном экономическим форуме.

Kremlin.ru Владимир Путин на встрече с руководителями международных информагентств

Путин напомнил, что никакого расследования «отравления» бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, шпионившего на Великобританию, и его дочери Юлии в английском городе Солсбери по сути не было.

«Нужно или проводить совместное объективное и полноценное расследование или просто прекратить разговоры на эту тему, потому что они ни к чему, кроме ухудшения отношений, не ведут», — сказал президент России.

Напомним, посольство Российской Федерации в Лондоне потребовало от властей Великобритании извинений из-за дела Скрипалей, так как против Москвы в этом деле были выдвинуты очень серьезные обвинения. При этом до сих пор не было предоставлено никаких доказательств того, что российские власти хоть как-то причастны к этому делу.

На днях агентство Reuters выпустило видеообращение Юлии Скрипаль, которое очень многим показалось крайне странным и явно срежиссированным. В этом обращении Скрипаль заявила, что в итоге хотела бы вернуться в Россию, но в то же время отказалась от помощи российского посольства. Тем не менее Великобритания обязана предоставить консульский доступ к Юлии Скрипаль, чего Лондон до сих пор не сделал.