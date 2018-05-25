Бразилиа, 25 мая, 2018, 21:33 — ИА Регнум. Президент Бразилии Мишель Темер приказал военным и полиции «очистить» автомагистрали, заблокированные из-за протеста водителей грузовиков, 25 мая передает агентство Reuters.

U.S. Air Force Бразильский спецназ

«Те, кто блокирует автомагистрали, те, кто действует радикально, наносят ущерб населению и будут нести ответственность», — заявил Темер в обращении по телевидению.

Как сообщало ИА REGNUM, в результате пяти дней протеста дальнобойщиков, выступающих против повышения цен на топливо, в Бразилии были закрыты сотни школ и государственных учреждений, в ряде крупных городов начался кризис с поставками топлива и продовольствия.

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