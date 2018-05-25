Бишкек, 25 мая, 2018, 21:25 — ИА Регнум. По итогам первых четырех месяцев 2018 года на обслуживание внешнего государственного долга Киргизии было потрачено 7,753 млрд сомов (7 млрд рублей), сообщает издание 24. kg со ссылкой на министерство финансов республики.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Киргизии

По данным ведомства, на выплаты по внешнему госдолгу было потрачено 3,643 млрд сомов (3,293 млрд рублей), на погашение внутреннего долга — 4,11 млрд сомов (3,715 млрд рублей).

Напомним, по состоянию на 31 марта 2018 года государственный долг Киргизии составлял $4,425 млрд. В апреле долг Киргизии увеличился на $22,98 млн. Долговые обязательства по внешним госзаймам составляют 49,2% ВВП.