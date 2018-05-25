Газа, Палестина, 25 мая, 2018, 21:14 — ИА Регнум. Согласно заявлению министерства здравоохранения Палестины, ранения в результате очередных столкновений с полицией и военными на границе сектора Газа и Израиля получили 86 человек, 25 мая передает агентство Reuters.

C палестинским флагом

В настоящий момент у всех мусульман мира продолжается святой месяц Рамадан, поэтому в течение недели столкновений почти не происходит. Однако после пятничной молитвы на границе с Израилем в Газе традиционно собираются толпы протестующих.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне Рамадана, 14 мая, в результате столкновений с военными в Газе погиб 61 палестинец, более 2000 получили ранения. Протесты были вызваны открытием посольства США в Иерусалиме.

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