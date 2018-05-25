Санкт-Петербург, 25 мая, 2018, 20:57 — ИА Регнум. Москва и Югра намерены вместе работать над цифровизацией государственного управления. Эти и другие проекты оба региона будут развивать в рамках продлеваемого соглашения о сотрудничестве, подписанного 25 мая на полях Петербургского международного экономического форума, передает корреспондент ИА REGNUM.

Admhmao.ru Наталья Комарова и Сергей Собянин на ПМЭФ-2018

Подписи под документом поставили мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова. Соглашение о сотрудничестве подписано на пять лет. Оно предусматривает торгово-экономическое, научно-техническое и культурное сотрудничество.

«Мы развиваем, укрепляем связи. Обстановка меняется, меняются внешние условия, в которых мы осуществляем это сотрудничество по самым разным направлениям, в том числе, современным. Например, наши медики могут повышать квалификацию в московских клиниках на конкретных рабочих местах. Из новелл назову какие-то совместные проекты в области административной реформы. Это тоже интересное направление, основанное на вопросах, связанных с цифровизацией управления, созданием институтов управления», — пояснила Наталья Комарова корреспонденту ИА REGNUM.

Стороны будут укреплять связи в сферах транспорта, информационных коммуникаций, промышленности, агропромышленного комплекса, торговли и услуг, архитектуры и строительства, ЖКХ, энергосбережения, благоустройства, здравоохранения, образования, науки и культура, туризма и спорта, экологии и других.

Кроме того, Москва и Югра будут вместе привлекать иностранный капитал, зарубежные технологии, производственные решения. Отдельное внимание в документе уделено стимулированию бизнес-активности в обоих регионах. ХМАО и столица также обменяются опытом в области создания комфортной среды для инвалидов и обращения с отходами.