Калуга, 25 мая, 2018, 20:39 — ИА Регнум. Калужская область переместилась с пятого на 13 место в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в регионах России, результаты которого представило Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов. Об этом 25 мая корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства Калужской области,

Пресс-служба правительства Калужской области Анатолий Артамонов знакомится с Национальным рейтингом инвестклимата региона

Несколько лет подряд регион удерживал лидирующие позиции в рейтинге. Комментируя новые итоги, губернатор Анатолий Артамонов отметил, что причина потери восьми пунктов кроется в росте конкуренции.

«С каждым годом в стране растет конкуренция за привлечение инвесторов одновременно с совершенствованием в регионах условий для их прихода. В своё время Калужская область делилась опытом в этой сфере, принимая делегации из многих областей и краев России, мы и сегодня продолжаем это делать. Поэтому рады за тех, кто смог, в том числе опираясь на наши наработки, подняться на новую ступень в этом важном для каждой территории деле — привлечении капитала, — заявил он. — Мы также продолжаем стремиться к наращиванию инвестиционного потенциала. В прошлом году приток прямых иностранных инвестиций составил 1,5 млрд долларов США, что выше 2016 года на 45%. В сравнении с другими субъектами это 4 место в ЦФО и 13 в России. Инвесторы нам доверяют, отмечая неизменность условий работы в регионе, стабильность нашей бизнес-среды, видя в нас надежного делового партнера».

Пресс-служба правительства Калужской области Рейтинг инвестклимата регионов

В первую двадцатку нацрейтинга, помимо Калужской области, вошли Тюменская область, Москва, Татария, Санкт-Петербург, Тульская область, Краснодарский край, Воронежская область, Чувашия, Московская, Ульяновская, Белгородская, Ленинградская области, Ханты-Мансийский автономный округ, Калининградская, Тамбовская, Ярославская области, Хабаровский край, а также Новосибирская и Свердловская области.

Напомним, 24 мая генеральный директор АСИ Светлана Чупшева оценила опыт Калужской области в работе с бизнесом и создании условий по запуску новой инфраструктуры как «кладезь лучших практик управленческих решений», назвав Анатолия Артамонова «наставником для команды АСИ».