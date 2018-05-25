Санкт-Петербург, 25 мая, 2018, 20:46 — ИА Регнум. Югра подключится к московскому «Порталу поставщиков», через который можно предложить свою продукцию столичным госзаказчикам. Соответствующее соглашение на полях ПМЭФ подписали 25 мая мэр столицы Сергей Собянин и губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова, передает корреспондент ИА REGNUM.

Zakupki.mos.ru Портал поставщиков Москвы

Стороны намерены обменяться опытом в области государственных и корпоративных закупок, установить долгосрочное стратегическое партнерство и внедрять лучшие практики использования платформы. Кроме того, регионы будут вместе улучшать нормативно-правовое регулирование этих процессов.

Так, Югра и Москва дадут региональным заказчикам равный доступ к участию в закупках, чтобы повысить конкуренцию и расширить взаимодействие между предпринимателями двух регионов, включая малый и средний бизнес. Согласно документу, будет сформирован единый реестр поставщиков с информацией об их добросовестности и рейтинге.

«Для нас это крайне интересная история. Там зарегистрировано 90 тысяч поставщиков. Многофакторные эффекты: наши предприятия получат возможность формировать портфолио, учиться выживаемости, конкурентоспособности на рынке. Московский рынок, безусловно, из тех рынков, который может много что позволить себе в смысле приобретения. Нашим производителям очень нужно развивать эти рынки, чтобы наращивать свои объемы и свой вес», — пояснила Наталья Комарова корреспонденту ИА REGNUM в кулуарах форума.

Губернатор ХМАО отметила, что Югра подключается к системе в тот момент, когда Москва уже получает дивиденды от внедрения этой цифровой платформы.

«Поэтому мы меньше тратим времени на то, чтобы создавать что-то свое и пытаться перестраивать систему внутри региона, мы сразу выходим на внешние условия, а это, как правило, всегда эффективно», — добавила Комарова.

ХМАО ожидает, что соглашение позволит повысить экономическую эффективность закупок на территории Югры и Москвы, спрос и конкурентоспособность товаров российских производителей, обеспечит участие в сфере государственных, муниципальных и корпоративных закупок субъектов малого предпринимательства.

В Югре подключиться к «Порталу поставщиков» можно будет бесплатно, региональное правительство обещает оказать всю необходимую методическую и информационную поддержку пользователям ресурса.

Добавим, через портал проводят госзакупки, не подлежащие обязательному размещению в единой информационной системе в сфере закупок.

Добавим, что в 2018 году Югра поднялась на 16 позиций в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в регионах РФ и заняла 14-е место. Итоги рейтинга были обнародованы 25 мая в рамках Петербургского международного экономического форума.