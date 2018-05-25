Альметьевск, Татарстан, 25 мая, 2018, 20:33 — ИА Регнум. Пожарным удалось ликвидировать возгорание на территории исправительной колонии в городе Альметьевске в Татарии, сообщили в пресс-службе Центрального регионального центра МЧС России.

Mchs.tatarstan.ru Тушение пожара

Как уточняется, в настоящее время пожарными осуществляется проливка сгоревших конструкций.

По предварительным данным, пострадавших в результате инцидента нет.

Источник ТАСС в правоохранительных органах сообщил, что пожар не затронул помещений, в которых находятся осуждённые.

Как передавало ИА REGNUM, днём 25 мая произошёл пожар в столярном цеху на территории исправительной колонии №3 в городе Альметьевске. Площадь, охваченная огнём, составила 2300 квадратных метров.