Тбилиси, 25 мая, 2018, 20:29 — ИА Регнум. Нынешний визит президента Армении в Тбилиси является символическим и имеет историческое значение. Об этом заявил президент Грузии Георгий Маргвелашвили на встрече с армянским коллегой Арменом Саркисяном, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе главы государства.

President.gov.ge Армен Саркисян и Георгий Маргвелашвили

Саркисян по приглашению грузинской стороны специально прибыл в Тбилиси для участия в мероприятиях, посвященных 100-летию Первой Республики и провозглашения независимости Грузии.

Президенты обсудили вопросы двусторонних отношений и перспективы их развития. Георгий Маргвелашвили объяснил Армену Саркисяну позицию Грузии в вопросах урегулирования конфликтов и отметил, что «подход Грузии основывается на нормах и принципах международного права и обязательствах по мирному урегулированию конфликтов, а также на уважении принципов суверенитета и территориальной целостности, которые имеют для Грузии стратегическое значение».

Маргвелашвили также отметил, что несмотря на все эти аспекты, Грузия заинтересована в упрочении дружеских и добрососедских отношений со всеми странами региона.

В беседе с армянским коллегой Георгий Маргвелашвили рассказал ему о ситуации на «оккупированных территориях», о гибели гражданина Грузии Арчила Татунашвили в Цхинвале и выразил надежду, что новое правительство Армении продолжит поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии. Обсуждались и взаимоотношения с Россией, в связи с чем президент Грузии выразил обеспокоенность очередными шагами российской стороны, направленными на «оккупацию и аннексию Абхазии и Цхинвальского региона».

Отметим, что Россия признала независимость Абхазии и Южной Осетии после августовской войны 2008 года, которую, согласно заключениям ПАСЕ и комиссии ЕС во главе с Тальявини, начала именно грузинская сторона.

Президент Грузии также одобрил углубление сотрудничества между Арменией и Евросоюзом и заверил армянского коллегу, что это сотрудничество «откроет армянскому народу новые возможности».