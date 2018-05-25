Санкт-Петербург, 25 мая, 2018, 20:02 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что не намерен выдвигать свою кандидатуру на выборах президента России в 2024 году. Об этом действующий глава государства заявил сегодня, 25 мая, на встрече с руководителями информационных агентств. Прямую трансляцию встречи вел телеканал «Россия 24».

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Путину был задан вопрос: оставит ли он пост президента, когда окончится его четвертый срок.

Российский лидер ответил, что намерен придерживаться норм действующей Конституции Российской Федерации, которая устанавливает ограничение по продолжительности президентских сроков: не более двух подряд.

«Я всегда строго придерживался и придерживаюсь Конституции Российской Федерации. В Конституции ясно прописано: не более двух сроков подряд. Я намерен придерживаться этого правила в будущем», — сказал президент Путин.

Он также напомнил, что был дважды избран президентом России, а потом покинул этот пост, так как по Конституции он не мог избираться в третий раз.