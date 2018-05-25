Москва, 25 мая, 2018, 20:00 — ИА Регнум. Главное управление МЧС России по Москве распространило экстренное предупреждение о неблагоприятных погодных условиях в столице в ближайшие часы, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM После урагана

Сообщается, что по прогнозам синоптиков к вечеру пятницы, 25 мая, в Москве ожидается усиление ветра с порывами до 15 метров в секунду и выше.

МЧС призывает москвичей и гостей города быть внимательными и соблюдать меры предосторожности.

Напомним, ранее в Центральном управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды предупредили, что в ночь на 26 мая в Московском регионе столбики термометров местами опустятся до 2 градусов ниже нуля.

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