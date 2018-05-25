МЧС распространило экстренное предупреждение об ухудшении погоды в Москве
Москва, 25 мая, 2018, 20:00 — ИА Регнум. Главное управление МЧС России по Москве распространило экстренное предупреждение о неблагоприятных погодных условиях в столице в ближайшие часы, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Дарья Антонова ИА REGNUM
После урагана
Сообщается, что по прогнозам синоптиков к вечеру пятницы, 25 мая, в Москве ожидается усиление ветра с порывами до 15 метров в секунду и выше.
МЧС призывает москвичей и гостей города быть внимательными и соблюдать меры предосторожности.
Напомним, ранее в Центральном управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды предупредили, что в ночь на 26 мая в Московском регионе столбики термометров местами опустятся до 2 градусов ниже нуля.
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