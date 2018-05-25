Баку, 25 мая, 2018, 19:59 — ИА Регнум. Если руководство Армении предлагает участие в переговорном процессе представителей «сепаратистского режима» в Нагорном Карабахе, значит, оно хочет положить конец мирному процессу. Об этом сегодня, 25 мая, заявил министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров.

apa.az Эльмар Мамедъяров

По словам азербайджанского министра, этот вопрос был обсужден на его недавней встрече с сопредседателями Минской группы ОБСЕ в Париже.

«Я также сказал им, что подобное предложение смехотворное», — сказал глава МИД Азербайджана, ответив на заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна о том, что отныне официальный Степанакерт должен вернуться за стол переговоров, в противном случае переговоры будут неполноценными и неэффективными.

«Этот переговорный формат не может считаться полноценным до тех пор, пока в нем не принимает участия одна из полноправных сторон конфликта — руководство Арцаха (Нагорного Карабаха)», — сказал премьер-министр Пашинян 9 мая в Степанакерте.

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В своем выступлении на международной конференции в Баку Мамедъяров также заявил, что Азербайджан готов наладить отношения с армянами.

«Азербайджан в рамках добрососедства готов к налаживанию отношений и с армянами — конечно же, после восстановления своей территориальной целостности. Мы не откажемся от восстановления территориальной целостности своей страны и не пожертвуем своим суверенитетом. Наши границы признаны на международном уровне».