Тбилиси, 25 мая, 2018, 19:59 — ИА Регнум. В Тбилиси уже официально переименовали площадь Революции Роз, названную при правлении Михаила Саакашвили и «Единого национального движения» в честь событий ноября 2003 года, когда революционная тройка Саакашвили — Бурджанадзе —Жвания ворвалась в парламент, прервала первое заседание новоизбранного законодательного органа и взяла власть в свои руки. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Грузии

Революцией роз эти события были названы с «легкой руки» одной из активно освещавших их журналисток телекомпании «Рустави-2», так как революционеры во главе с Саакашвили ворвались в парламент с розами в руках.

О намерении переименовать эту площадь нынешнее правительство «Грузинской мечты» говорило давно, но решение приняло только сегодня. Тбилисское сакребуло (столичное собрание, орган местного самоуправления) на заседании 25 мая утвердило новые наименования этой площади и 15 улиц. Отныне площадь Революции Роз будет именоваться площадью Первой Республики в память о событиях 26 мая 1918 года, когда тогдашнее правительство Первой Республики приняло акт о независимости Грузии. А остальным улицам присвоены имена государственных деятелей, подписавших этот акт.

Оппозиция, представленная в сакребуло бывшими и нынешними соратниками Саакашвили, с самого начала выступала против переименования площади Революции Роз и расценивала эти намерения властей как попытку изменения и переоценки истории, умаления роли событий 2003 года в развитии грузинского государства. В знак протеста оппозиционные депутаты не присутствовали при обсуждении этого вопроса и не участвовали в голосовании.

До принятия решения о переименовании Тбилисское сакребуло провело публичные слушания по этому вопросу с представителями общественности. Они прошли 22 мая.