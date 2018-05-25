Москва, 25 мая, 2018, 19:45 — ИА Регнум. Самолёты и вертолёты Воздушно-космических сил России пройдут модернизацию по итогам боевого применения в Сирии. Об этом сообщил министр обороны Сергей Шойгу, выступая 25 мая на заседании коллегии ведомства.

Минобороны России Авиагруппа ВКС РФ на аэродроме «Хмеймим» в Сирии

«На основе полученных данных проводится модернизация одиннадцати типов самолётов и вертолётов», — приводит слова главы Минобороны телеканал «Звезда».

Шойгу уточнил, что на сегодняшний день продолжается сбор и анализ сведений о результатах боевого применения в рамках сирийской операции более 60 серийных и перспективных образцов военной техники ВКС России.

В том числе, как рассказал министр, в феврале в Сирии с самолета пятого поколения Су-57 были проведены практические пуски перспективных крылатых ракет оперативно-тактического назначения.

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