Калуга, 25 мая, 2018, 19:42 — ИА Регнум. 25 мая в калужских школах прозвенел последний звонок. В каждой школе для ребят были организованы праздничные мероприятия и концерты, участие в торжествах приняли депутаты Городской думы Калуги. Глава городского самоуправления Александр Иванов поздравил выпускников и педагогов школ № 3 и № 6, сообщает пресс-служба Городской думы.

Пресс-служба Городской думы Калуги Депутаты Думы Калуги поздравили выпускников

«Прошедший год для каждого из вас стал особенным, позади один из важнейших этапов вашей жизни — школа. Но впереди судьбоносный момент — государственные экзамены, выбор профессии и определение своего жизненного пути, — обратился к выпускникам Александр Иванов. — За школьным порогом вас ждет множество дорог, я уверен, что каждый из вас найдет себя в хорошем, нужном деле. Среди вас — будущие строители, инженеры, математики, врачи и педагоги. Хочется, чтобы вы оправдали ожидания своих родителей, друзей, близких, чтобы вами гордились и восхищались. Я благодарю родителей и педагогов за нелегкий труд, за любовь, заботу и терпение. Дорогие выпускники! Помните, что сегодня вы — будущее нашего города, нашей страны. Ваши успехи сегодня — это стабильность и процветание города, области и всей нашей страны завтра. Желаю вам успешно сдать экзамены, пусть в ваших сердцах всегда живут воспоминания о родной школе и любимых учителях!».

В этом году одиннадцатый класс в Калуге оканчивают более 1600 школьников, девятый — почти 3200 учеников.