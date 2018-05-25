Москва, 25 мая, 2018, 19:40 — ИА Регнум. Спикер Госдумы Вячеслав Володин не считает необходимым запрещать депутатам отдыхать в странах, которые поддержали санкции в отношении России, — зачем запрещать очевидное.

Пресс-служба Саратовского областного правительства Вячеслав Володин

«Сам депутат должен для себя сам сделать вывод, зачем ему ехать в страну, которая недружественна по отношению к нашей стране», — заявил Володин телеканалу «Россия 1».

«Зачем запрещать вещи, которые совершенно очевидны?» — задал он вопрос.

При этом Володин рассчитывает, что избиратели сами сделают вывод о поступках своих избранников.

«А кто поедет, избиратели, надеюсь, сделают выводы», — заключил спикер Госдумы.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, бизнес-сообщество предлагает российским чиновникам и парламентариям отказаться от отдыха в «санкционных» странах, за нарушение этой нормы госслужащих предлагается увольнять.

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко выступила против такого законодательного запрета. «Нужно развивать практику развития, а не практику ограничения. Это вопрос этики», — уверена сенатор.