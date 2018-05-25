Тбилиси, 25 мая, 2018, 19:35 — ИА Регнум. В Тбилиси трехкомнатная квартира в районе Ваке площадью 137 кв. метров выставлена на продажу за $270 тыс. или 25 биткоинов, сообщает «Sputnik Грузия» со ссылкой на агентство недвижимости.

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Риелторы отметили, что цена в криптовалюте выставлена по просьбе собственника недвижимости. Законодательство Грузии не регулирует применение цифровых валют, однако расчет между физическими лицами производится.

Отметим, по состоянию на 25 мая стоимость биткоина составляет около $7,5 тыс. При покупке вышеуказанной квартиры в криптовалюте её цена окажется ниже на $82,5 тыс.

По данным Всемирного банка, в Грузии широко распространены блокчейн-технологии. Страна находится на третьем месте среди добытчиков цифровой валюты.