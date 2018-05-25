Санкт-Петербург, 25 мая, 2018, 19:10 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин назвал одну из причин политики сдерживания России со стороны Запада. Соответствующее заявление глава государства сделал сегодня, 25 мая, выступая на XXIII Петербургском международном экономическом форуме.

Kremlin.ru Выступление Владимира Путина на пленарном заседании XXII Петербургского международного экономического форума

Путин отметил, что политика санкций, которую активно использует Запад, стала применяться уже не только против России. Однако желаемых результатов эта политика не приносит, и Россия это убедительно показала.

«Вот эта санкционная дубинка, как здесь уже прозвучало, она всё чаще и чаще применяется не только в отношении России. Хорошо это или плохо? Преодолимо или нет? Ну конечно. Российская экономика явно стабилизировалась, несмотря на сразу двойные и тройные удары, связанные с падением цен на наши традиционные экспортные товары, на энергоносители, на металлы, на химию. Плюс ещё санкционное давление», — сказал президент России.

Российский лидер подчеркнул, что всё это «вместе свалилось» на Россию, но она смогла это выдержать и даже в известной степени укрепить свою экономику.

Также, по мнению главы государства, одна из причин использования политики санкций в отношении России — это попытка не допустить развития оборонных технологий.

«Мы совсем недавно показали: мы многих наших партнёров уже в оборонных технологиях обогнали, несмотря на эти санкционные режимы», — отметил Путин.

Напомним, страны Запада и прежде всего США объявили о возвращении к политике сдерживания в отношении России в 2014 году, когда Крым вернулся в состав РФ, а на Украине началась гражданская война. С тех пор санкционный режим против России многократно усилился.