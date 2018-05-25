Киев, 25 мая, 2018, 19:21 — ИА Регнум. Украинские эксперты обсуждают возможное участие в президентских выборах Украины представителей шоу-бизнеса — певцов Иво Бобула, Вячеслава Вакарчука, а также актера и комика Владимира Зеленского.

Рональд Рейган, позирующий для класса скульптуры, в Университете Южной Калифорнии, США. 1940

В частности, журналист Дмитрий Гордон считает, что работники сферы искусства хорошо зарекомендовали себя на руководящих государственных постах.

«Одним из лучших президентов США был Рональд Рейган — голливудский актер, человек, который «переломил позвоночник» Советскому Союзу», — сказал Гордон 24 мая в эфире канала «112 Украина».

По его словам, Иво Бобул имеет полное право баллотироваться на пост президента Украины в 2019 году.

«Иво Бобул заявил, что собирается идти в президенты Украины. Это внушает какой-то оптимизм, потому что появилось какое-то новое лицо. А что, скажите мне, Иво Бобул хуже, чем Виктор Янукович? Они даже внешне похожи, только Иво Бобул не сидел в тюрьме, не крал бабки из бюджета и т. д.», — сказал Гордон.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 мая народный артист Украины Бобул заявил о планах баллотироваться на пост президента Украины в 2019 году. Он сообщил, что деньги на предвыборную кампанию он намерен попросить у президента США Дональда Трампа.

«Собираюсь. Сейчас собираю финансы, в первую очередь. А, ну народ поддержит, я это сто процентов знаю. Даже не сомневаюсь в этом… Дорогие соотечественники, я решился на этот шаг, потому что вижу, что страна, в которой мы живем, немного идет не туда, куда нужно. Мы валимся в какую-то бездну, надо остановиться. Для того, чтобы остановиться, нужно иметь команду. Команда у меня практически готова, программа готова», — рассказал Бобул.

Напомним, на Украине президентский рейтинг шоумена Зеленского больше, чем у певца Вакарчука. Такие данные были получены по результатам социологического опроса, проведенного международным исследовательским центром BURI (The Belgium-Ukraine Research Institute) 19−30 марта 2018. Так, у Зеленского — 7,2% поддержки, в то время как у Вакарчука — только 5,1%. Отметим, что лидерами президентской гонки стали лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко — 10,2%, президент Петр Порошенко — 9,7%, и лидер партии «За жизнь» Вадим Рабинович — 7,6%.

Ниже, чем у Зеленского, президентский рейтинг действующего премьера Владимира Гройсмана (5,3%), лидера РПЛ Олега Ляшко (6,7%) и других политиков.

Международный исследовательский центр BURI осуществлял социологический опрос в течение 19−30 марта 2018. Общее количество респондентов (репрезентативная выборка) — 2028 человек. Метод опроса — личное интервью. Погрешность репрезентативного исследования — 2,2%.