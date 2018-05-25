Москва, 25 мая, 2018, 18:55 — ИА Регнум. Сбербанк реструктурировал задолженность по двум кредитам мобильному оператору МТС на общую сумму 35 млрд рублей, передаёт 25 мая «Коммерсантъ».

Дарья Антонова ИА REGNUM Долги

Как сообщили в пресс-службе МТС, кредиты реструктурированы на более выгодных условиях — по ним снижены ставки и увеличен срок погашения.

Как отметил вице-президент МТС Андрей Каменский, заключение такого договора «свидетельствует об общем улучшении условий кредитования на российском финансовом рынке за последнее время».

Напомним, две кредитные линии в Сбербанке на 60 млрд и 40 млрд рублей МТС открыл в 2010 году.