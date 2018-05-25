Санкт-Петербург, 25 мая, 2018, 18:52 — ИА Регнум. Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин на Петербургском международном экономическом форуме провел переговоры с генеральным директором компании «Технологии тепличного роста» Сергеем Рукиным о реализации проекта строительства тепличного комплекса в Мичуринском районе, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики.

Ван Гог. Крестьяне сажающие картофель

Проект предполагает возведение ультрасовременного тепличного комплекса 7-го поколения — это теплица вакуумного типа с применением «умного стекла» и светодиодной системы досвечивания растений для производства овощных и зеленных культур. Комплекс «Мичуринский» будет состоять из сортировочных зон, рассадного отделения, учебного центра.

Александр Никитин отмечает, что в рамках решения проблемы импортозамещения отрасль тепличного овощеводства сегодня является одной из самых перспективных. Региональные власти готовы оказать все возможные меры поддержки данному проекту в части создания инфраструктуры, региональных налоговых льгот.

В настоящее время проект находится в высокой стадии готовности. Минсельхозом РФ принято положительное решение на получение льготного инвестиционного кредита в АО «Россельхозбанк», предполагаемая сумма субсидий на 2018 год составляет почти 70 млн рублей. Уже оформляется пакет документов для прохождения межведомственного совета при главе администрации области для присвоения проекту статуса приоритетного.

Капитальные вложения в проект составят не менее 28 млрд рублей. Его реализация позволит создать на территории Тамбовской области не менее 1,5 тыс. рабочих мест.