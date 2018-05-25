Владимир, 25 мая, 2018, 20:30 — ИА Регнум. Вчера, 25 мая 2018 года, на имя главного редактора ИА REGNUM поступило письмо от администрации Владимирской области, подписанное председателем комитета общественных связей и СМИ Иваном Чердаклиевым. Ниже мы приводим полностью текст данного письма.

Цитата из м/ф «Возвращение блудного попугая« Реж. Валентин Караваев, Александр Давыдов. 1984. СССР Мусорный бак

«Уважаемый Модест Алексеевич!

В публикации ИА REGNUM серии статей «Московский мусор дороже жизни» (26.04.2018), «Свалка вместо леса: мусорный скандал под Владимиром» (08.05.2018) и «Лоббиста свалок отправили на свалку» (10.05.2018) фиксируется очевидная заинтересованность Вашего агентства в освещении темы создания мусороперерабатывающего промышленного объекта на территории сельского поселения Филипповское Киржачского района Владимирской области.

В целях поддержания необходимого уровня объективности в подаваемой ИА REGNUM информации по данной теме комитет общественных связей и СМИ считает необходимым сообщить следующее.

Администрация Владимирской области никогда не рассматривала вопрос о выдаче разрешения на строительство мусороперерабатывающих объектов на территории указанного муниципального образования. Причина — отсутствие оснований: официально с подобными предложениями в адрес органов государственной власти региона никто не обращался, документов, в соответствии с законом необходимых для начала такой работы, не представлял.

Как и предусмотрено законом, решением заседания комиссии администрации Владимирской области по рассмотрению инвестиционных проектов в сфере обращения с отходами производства и потребления от 7 июня 2017 года был одобрен лишь инвестиционный проект одного из юридических лиц, связанный исключительно с организацией финансирования «строительства опытно-экспериментальной площадки по сортировке, переработке, выделению вторичных материальных ресурсов и размещению твердых коммунальных отходов». Разрешением на само строительство это одобрение не является — для его получения законом предусмотрена отдельная процедура, достаточно длительная и сложная, которая включает в себя, помимо прочего, экологическую экспертизу и общественное обсуждение.

Дополнительно информируем, дальнейшего развития инвестиционный проект не получил.

С учетом изложенного, просим Вас учитывать данную информацию при подготовке и публикации материалов на указанную тему».

Приведённые в письме сведения редакции ИА REGNUM известны. И мы удовлетвотены фактом, что проект по созданию «опытно-экспериментальной площадки по сортировке, переработке, выделению вторичных материальных ресурсов и размещению твердых коммунальных отходов» на земельном участке по площади (1200 га) превосходящем мусорные полигоны Московской области вместе взятые и сертифицированном для захоронения всех видов отходов вплоть до радиоактивных над последним подземным резервным месторождением воды для Московской области «дальнейшего развития не получил».

Причина сохраняющегося внимания редакции к проекту в Филипповском вызвана тем, что несмотря на заявления Администрации области на своем сайте о том, что проект

«исчерпан, а его дальнейшее обсуждение беспредметно и неконструктивно»

протесты жителей упорно продолжаются. Завтра, 25 мая, в Филипповском опять митинг.

ИА REGNUM неоднократно заявляло свою позицию по проблемам переработки отходов ещё до Года экологии и до начала мусорного коллапса в Московском регионе. Российской экономике жизненно необходимы две современные передовые отрасли экономики: рециклинга и рекультивации земель. Но так как отрасль переработки отходов является жизнеобеспечивающей, а мусорные полигоны и мусорные заводы относятся к объектам особой опасности, то, как считают известные ученые, члены экспертного клуба ИА REGNUM, риски возрождения отрасли на базе «частно-государственного партнёрства» не допустимы. Отрасль должна быть национализирована и создано специальное министерство. Развитие отрасли должно осуществляться не на основе устаревших импортных «наилучших доступных» технологий, а на основе передовых отечественных.

По инициативе ИА REGNUM и Россйской академии естественных наук организован Всероссйиский обществоенно-экспертный совет по выходу из мусорного кризиса. Наш Совет готов к конструктивному сотрудничеству со всеми органами власти в решении накопившихся проблем отрасли.