Киев, 25 мая, 2018, 18:25 — ИА Регнум. Украинские эксперты обсуждают возможность активизации переговорного процесса в рамках нормандского и минского форматов после встречи президента России Владимира Путина и президента Франции Эммануэля Макрона.

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В частности, политический эксперт Артур Билоус считает, что переговоры в нормандском формате не способны решить конфликт на Донбассе.

«Будут и дальше обговариваться вопросы прекращения огня и ввода миротворческих сил. Окончательно эти вопросы будут решены после выборов президента Украины», — сказал Билоус 25 мая в эфире канала «112 Украина».

При этом он отметил важность самого факта встречи двух президентов.

«Важен сам факт этой встречи. До этого туда приезжала Меркель, потом Макрон в Петербург. Никакой реальной изоляции России нет. На это нам не стоит рассчитывать. Экономические интересы играют решающую роль», — пояснил Билоус.

В свою очередь первый заместитель секретаря совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) в 2008—2011 гг. Степан Гавриш отметил, что Украина не сможет начать военную операцию в Донбассе, пока минский и нормандский форматы не будут заменены другим.

«Пока минские соглашения не будут денонсированы и отменены, пока переговоры не будут заменены другим переговорным форматом, говорить о том, что мы можем начать активные наступательные действия или реализовать стратегию по освобождению оккупированных территорий, невозможно», — сказал Гавриш.

Он пояснил, что реализация минских соглашений приведет к тому, что «на Донбассе будут созданы российские военные базы и введены российские войска по договору с легитимизированным Украиной руководством новой автономии (на базе ДНР и ЛНР)».

«Это тупиковая ситуация, которая грозит нам долгосрочным замороженным конфликтом… Нужно менять стратегию и доктрину ведения войны на востоке. Одни только мирные переговоры с Россией не привели к успеху. Шансов на то, что они приведут к успеху в будущем, также очень мало. Нужны другие подходы к решению вопроса, что делать с Россией на востоке. Не уверен, что сегодня Путин готов отказаться от идеи создания на этой территории военной автономии», — добавил Гавриш.

Как сообщало ИА REGNUM, с 24 мая Россию с государственным визитом посещает президент Франции Эммануэль Макрон. Визит французского президента длится второй день. За это время Макрон принял участие в Петербургском международном экономическом форуме и провел переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. Стороны обсудили ситуацию в Сирии, Украине, а также двусторонние отношения.

Напомним, президент Франции в третий раз встретился с Путиным. Первая встреча президентов состоялась в Версале в рамках визита российского лидера в 2017 году, а вторая — на полях саммита «двадцатки» в Гамбурге в июле.