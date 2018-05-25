Москва, 25 мая, 2018, 18:23 — ИА Регнум. У западных экспертов нет доказательств вины России в гибели малазийского «Боинга», чтобы идти с ними в суд, считает член Совфеда РФ Олег Морозов. Об этом он заявил 25 мая в эфире передачи «Время покажет» на Первом канале, комментируя выводы совместной следственной группы, заявившей, что рейс MH17 потерпел крушение, так как его сбили из ракетной установки «Бук», которая принадлежала 53-й зенитно-ракетной бригаде ВС РФ.

Defensie.nl На месте падения MH-17

«Мы всё время такие ситуации пытаемся встроить либо в здравый смысл, либо в какую-то логику, либо в какие-то правила, — заявил Морозов. — Ни того, ни другого, ни третьего здесь нет. Есть сверхзадача — объявить нас военными преступниками. Даже если на секунду представить, что этот «Бук» когда-то сделали в РФ, когда он находился в Курске и на его ракете оставил свой отпечаток какой-то советский военнослужащий, то это всё равно никак не доказывает вину России. Связи никакой. В суд они (европейские эксперты — прим. ИА REGNUM ) не пойдут, потому что не соблюдено колоссальное количество правил, необходимое для того, чтобы было объективное рассмотрение. Это как раз к тому, что мы живём в мире, где не действуют правовые институты, какие-то державы выходят из каких-то договоров, потому что это им нравится. А от РФ требуют, чтобы мы жили по правилам. Это один из атрибутов современной мировой политики».

Напомним, что 24 мая представители совместной следственной группы, которая занималась расследованием обстоятельств гибели малазийского «Боинга», погибшего 17 июля 2014 года на востоке Донбасса, заявили, будто самолет был сбит из ЗРК «Бук», которая принадлежала 53-й зенитно-ракетной бригаде российских вооружённых сил.

Российская сторона категорически не согласилась с выводами заграничных экспертов, указав, что, во-первых, российские комплексы не пересекали границы с Украиной, а во-вторых, что ССГ использовала данные, сфабрикованные агентством, ранее уже уличенным в подтасовке фактов в поддержку гипотезы о российской причастности к крушению авиалайнера.