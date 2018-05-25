Санкт-Петербург, 25 мая, 2018, 18:23 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон считает необходимым сотрудничество между Россией и нидерландским правосудием по теме крушения малайзийского Вoeing MH17 на востоке Украины в июле 2014 года. Об этом Макрон заявил на Петербургском международном экономическом форуме 25 мая, передает корреспондент ИА REGNUM.

Алан Уилсон Разбившийся самолёт за 3 года и 7 месяцев до катастрофы

«Независимое расследование было запущено. И теперь очень важно, чтобы было организовано сотрудничество. Я согласен с тем, что сказал вчера: необходимо сотрудничество с нидерландским правосудием», — сказал президент Франции.

В свою очередь, президент РФ Владимир Путин сказал на заседании форума, что российской стороне было бы «очень трудно» признать результаты расследования, в котором она не принимала участия. Доводы же России, которые предлагалось учесть, отвергались комиссией.

К тому же, заметил Путин, ему кажется странным, что никто не говорит о том, что Украина в 2014 году нарушила требования ИКАО и не закрыла воздушное пространство над зоной боевых действий.

«То есть вы утверждаете, что это не было российской ракетой?» — поинтересовался у российского президента модератор пленарной дискуссии, главный редактор Bloomberg Джон Миклетвейт.

«Нет, конечно. Конечно, нет. Там несколько версий. В том числе версия ракеты украинской армии, самолета и так далее», — сказал Путин.

«Мы хотели бы принять полноценное участие в расследовании», — подчеркнул он.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 мая глава департамента расследований национальной полиции Нидерландов сообщил о заключении, к которому пришла международная следственная группа в ходе расследования гибели малайзийского Boeing в Донбассе. По данным группы, самолёт был предположительно сбит из ЗРК «Бук», принадлежащего 53-й зенитно-ракетной бригаде Вооруженных сил России. В ответ на эти обвинения в Минобороны России заявили, что ни один зенитно-ракетный комплекс Вооружённых сил России никогда не пересекал российско-украинской границы.

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МИД РФ заявил, что Москва рассматривает заявление международной следственной группы о причастности России к катастрофе малайзийского «Боинга» в Донбассе как голословное и направленное на дискредитацию России в глазах международного сообщества.

Напомним, катастрофа рейса MH17 произошла 17 июля 2014 года на востоке Донецкой области (Украина), в районе вооружённого противостояния между ВСУ и защитниками Донецкой и Луганской Народных Республик.

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