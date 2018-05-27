Киев, 27 мая, 2018, 13:24 — ИА Регнум. Не Гройсман виноват и не украинцы, виновата ситуация, — сказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман по поводу истечения срока моратория на повышение цен на газ для населения. Какова ситуация, из которой, по словам премьера, сейчас нужно найти правильный выход, рассказывает в своем обзоре автор ИА REGNUM Андрей Стеценко.

Иван Шилов ИА REGNUM Энергетика Украины

«Да, эти обязательства (о приведении цен на газ к рыночному уровню) есть, и я вам сказал о том, что мы думаем, как выйти из этой ситуации», — заявил Гройсман во время выступления перед парламентом.

Цены придется повышать, промышленным потребителям в «Нафтогазе» уже сообщили, что оптовые цены на европейском рынке выросли за последний месяц на 8−12%, и, соответственно, на Украине вынуждены поднять цены для коммерческих потребителей. Цены для них будут подняты с 1 июня на 8,5−8,9% к майской цене.

Что еще может оказаться правдой, так это заверения Гройсмана, что он не виноват. Дело в том, что, по информации ИА «Украинские новости», у правительства (якобы) есть такой сценарий — продлить мораторий до сентября, а потом подать в отставку, чтобы не нести ответственности за грядущее повышение цен. А потом уже идти на выборы, честно заявляя избирателю: «при мне тариф на газ не повышался, был мораторий, а МВФ с его требованиям мы посылали во все места».

Читайте подробности об этом и других событиях украинской энергетики в статье Бей своих! «Нафтогаз Украины» пошел войной на Киев: обзор энергетики

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