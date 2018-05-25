Калининград, 25 мая, 2018, 18:05 — ИА Регнум. На Прибалтийском судостроительном заводе «Янтарь» в Калининграде сегодня, 25 мая, спустили на воду большой десантный корабль «Пётр Моргунов».

Gov39.ru БДК «Пётр Моргунов» в Калининграде

«Корабль назван в честь советского генерал-лейтенанта, первого в СССР кавалера ордена Нахимова I степени Петра Алексеевича Моргунова. Это дань светлой памяти русского военно-морского деятеля, гордости российского флота. Его жизнь была ярким примером верного служения Отчизне», — сказал на церемонии первый зампред правительства Калининградской области Алексей Родин.

Пётр Моргунов с 1939 года служил комендантом береговой обороны Крыма и главной военно-морской базы Черноморского флота. Участник обороны Севастополя 1941—1942 гг. В 1979 году написал военно-исторический труд «Героический Севастополь».

БДК «Пётр Моргунов» построен для Министерства обороны России. Закладка корабля состоялась на заводе «Янтарь» в июне 2015 года.

Проект 11 711, разработанный ОАО «Невское проектно-конструкторское бюро», это новейшее развитие проекта 1171, по которому в 1960−70 годы ПСЗ «Янтарь» построил серию из 14 кораблей, уточнили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе завода.

«Пётр Моргунов» — первый серийный корабль, головной БДК этого проекта — «Иван Грен» — был спущен на воду в мае 2012 года. В начале мая этого года корабль завершил морские испытания.