Мурманск, 25 мая, 2018, 18:24 — ИА Регнум. «Сегодня для эффективного развития Арктической зоны России необходимы единый орган управления территорией с соответствующими полномочиями и работающая законодательная база», — заявила губернатор Мурманской области Марина Ковтун на арктической сессии экономического форума в Санкт-Петербурге, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Gov-murman.ru Марина Ковтун на арктической сессии экономического форума в Санкт-Петербурге

«Регионы делают все, что в их силах, в преддверии эпохи большой Арктики. Для эффективного развития Арктической зоны России необходимы три вещи: орган управления территорией, наделение его соответствующими полномочиями и качественная законодательная база», — сказала Марина Ковтун.

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Напомним, порт Мурманск — один из ключевых элементов всей транспортной системы Арктической зоны России, так как круглогодично обеспечивает беспрепятственный выход судов на трассу Севморпути и в открытый океан. Он расположен в акватории незамерзающего Кольского залива, входит в десятку крупнейших портов России по объемам перевалки грузов и имеет самые высокие показатели грузооборота среди портов, расположенных вдоль трассы Северного морского пути (за 2017 год он составил порядка 52 млн тонн, или почти 70% общего грузооборота портов Арктического бассейна).

Как сообщало ИА REGNUM, на западном берегу Кольского залива продолжается реализация проекта развития Мурманского транспортного узла. В рамках проекта должны быть построены угольный порт «Лавна» с возможностью перевалки 18 млн тонн угля и автомобильные и железнодорожные подходы к порту.