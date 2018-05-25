Ялта, Крым, 25 мая, 2018, 17:49 — ИА Регнум. Эмоциональные заявления главы РК Сергея Аксёнова в адрес правоохранителей по поводу скандального дела в отношении его советника и бывшего главы администрации Ялты Андрея Ростенко свидетельствуют о его нелогичном поведении либо двойных стандартах: ранее в отношении других дел он сам говорил, что до завершения следствия не следует делать преждевременных выводов и давать какие-либо оценки. На это в беседе с корреспондентом ИА REGNUM обратила внимание крымский политический аналитик и социолог Наталья Киселёва.

Марина Каширская ИА REGNUM Крым

Напомним, бывшего главу администрации Ялты, после увольнения перешедшего на должность советника главы Крыма, Андрея Ростенко арестовали в Москве 22 мая по подозрению в превышении должностных полномочий. По информации источников, в ближайшее время количество эпизодов в деле может увеличиться, после чего статью переквалифицируют на более тяжкую.

Глава РК Сергей Аксёнов практически сразу заявил о заказном характере дела, отметив, что оно направлено в том числе и против него самого. Он не исключил вероятности того, что претензии к Ростенко связаны с «некими обидами представителей правоохранительных органов» на республиканскую власть. Аксёнов также пригрозил силовикам возбуждением уголовных дел против них.

Также отметим, что ряд крымских сенаторов и депутатов Госдумы РФ поддержали арестованного коллегу, фактически заявив об ошибочных действиях правоохранительных органов. А Общественная палата Крыма заявила о росте напряжения в обществе из-за задержания экс-мэра Ялты.

«Высказывания Сергея Аксёнова можно отнести к категории эмоциональных. Буквально накануне сделанных им заявлений по задержанию экс-мэра Ялты сам же Сергей Валерьевич говорил по поводу трагических событий в Ялте (гибели двух людей в ДТП из-за пьяного водителя — сотрудника ГИБДД и самоубийства местного жителя из-за проблем с доступностью медицинских услуг), что до завершения следствия не следует делать преждевременных выводов и давать оценки. В данной же ситуации оказалось, что можно и комментировать, и давать оценки. Это либо нелогичное поведение, как минимум, либо двойные стандарты. Чего, естественно, нельзя допускать государственному служащему», — считает Наталья Киселёва.

Как сообщало ИА REGNUM, по словам крымского общественника Сергея Сардыко, тот факт, что крымского чиновника задержали в Москве, тоже о многом говорит.

«С одной стороны, существует «басманное правосудие». А с другой — не факт, что если бы Ростенко задержали на территории Крыма, то Центральный районный суд Симферополя дал бы санкцию на его арест. Мы знаем, что суды тоже оглядываются на власть. Во всяком случае, в Ялте многие восприняли его арест как процесс нравственного очищения власти, ведь Ростенко был штатным помощником Сергея Аксёнова. Вообще, мы желаем экс-мэру Ялты избежать уголовной ответственности, у него маленький ребёнок, но, тем не менее, хотим, чтобы главенствовал закон, чтобы все факты коррупции энергично выявлял и расследовал не только центральный аппарат СК, МВД и ФСБ, а и их же региональные подразделения в Крыму», — пояснил свою позицию Сергей Сардыко.