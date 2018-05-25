Курган, 25 мая, 2018, 17:48 — ИА Регнум. В Щучанском районе и в селе Мыркайском на территории Мишкинского района Курганской области снят режим ЧС. Действующих природных пожаров в регионе нет, сообщает управление МЧС России по Зауралью.

Алексей Денисов-Уральский. лесной пожар. 1897

Угроз населённым пунктам и объектам экономики также не зафиксировано.

Как пояснили в пресс-службе губернатора, в борьбе с пожарами помогли дожди. Дождливая погода будет держаться несколько дней. Но особый противопожарный режим, введённый 26 апреля, в регионе пока действует.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ситуация с природными пожарами обострилась на территории Зауралья в середине мая. 20 мая ландшафтный пожар, который пришёл из Альменевского района, атаковал село Мыркайское Мишкинского района. В результате было уничтожено 27 строений, среди которых 14 жилых домов. Один местный житель погиб.

Из резервного фонда региона пострадавшим от пожаров выделено в целом 2 млн 400 тыс. рублей. Из них 1,5 млн рублей идут семьям Мишкинского района, а ещё 900 тыс. — Щучанского.