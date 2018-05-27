Киев, 27 мая, 2018, 15:11 — ИА Регнум. Как Украине «не потерять Крым и Донбасс», обсуждало украинское издание Zaxid.net. О том, почему, по мнению издания, в украинском обществе отсутствует дискуссия о необходимой политике в отношении «оккупированных» территорий, пишет в своем обзоре редактор ИА REGNUM Станислав Стремидловский.

Иван Шилов ИА REGNUM

Крым и Донбасс, объясняет Zaxid, всегда воспринимались «свидомыми» как своего рода временно несовершенная Украина, ждущая будущей украинизации, которую будут проводить украиноязычные патриоты в виде почти миссионеров среди туземцев. Но теперь обсуждение политики, которую нужно проводить в отношении этих регионов, отсутствует в политическом поле как таковое, оно не востребовано. Почему?

Потому что возможность возвращения Крыма не рассматривается всерьез. В теории предполагается, что антироссийские санкции дожмут Россию до того, что она сама всё отдаст и еще выплатит компенсацию. Но на политическую стратегию эти ожидания не тянут.

Что же касается Донбасса, упрощение пересечения линии разграничения отдельных районов Донецкой и Луганской областей для простых лояльных украинцев — тема, большинству неинтересная так же, как мучения жителей «серой зоны». Но, предлагает издание задуматься на такими непростыми вопросами, как поступит Украина, если западные друзья потребуют от нее повысить статус русского языка и культуры как языка и культуры этнического большинства Крыма? Как она поступит в отношении многочисленного пророссийского населения Донбасса, которое всё равно не встанет на проукраинскую линию? Какова будет при таких условиях позиция Киева по поводу развития экономики на Донбассе и в Крыму, с учетом того, что если вообще не развивать, то эти земли станут бомбами замедленного действия?

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