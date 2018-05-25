Санкт-Петербург, 25 мая, 2018, 17:44 — ИА Регнум. Завоевавший широкую популярность в последние годы в России певец и лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров заявил о разводе со своей третьей супругой Матильдой. Об этом сам Шнуров написал сегодня, 25 мая, на своей странице в социальной сети Instagram.

Уильям Холбрук Берд. Развод. XIX век

«С большим сожалением, но любовью и благодарностью друг к другу, предотвращая всевозможные домыслы и слухи, мы с Матильдой сообщаем о том, что приняли решение развестись», — пишет Шнуров.

Также музыкант попросил представителей средств массовой информации не нарушать личное пространство пока ещё пары.

Напомним, Шнуров женился на Матильде (Елене) Мозговой в 2010 году, а познакомились они за четыре года до свадьбы. Мозговая была третьей супругой Шнурова.