Москва, 25 мая, 2018, 17:43 — ИА Регнум. Больше трети турецких предприятий, начавших поставлять томаты в Россию с 1 мая 2018 года, нарушает фитосанитарные нормы и требования Евразийского экономического союза. Об этом сообщает 25 мая пресс-служба Россельхознадзора.

Томаты

Как уточняется, на сегодняшний день томаты в Россию экспортируют 43 турецких предприятия, из них 29 начали поставки в мае.

«В продукции одиннадцати компаний из числа тех, которые не были ранее проинспектированы Россельхознадзором, выявлены нарушения норм и требований законодательства ЕАЭС и России», — говорится в сообщении.

Ведомство информирует, что в связи с данной ситуацией рассматривается возможность разрешить поставки турецких томатов только через пункты пропуска в Брянской и Смоленской областях, так как условия в морском порту Геленджика являются недостаточными для осуществления эффективного контроля за ввозом такой продукции.

Напомним, что с 1 мая Россельхознадзор разрешил осуществлять поставки на российский рынок всем турецким производителям томатов.