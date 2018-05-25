Майкоп, 25 мая, 2018, 17:36 — ИА Регнум. Соглашение о сотрудничестве между Агентством стратегических инициатив (АСИ) и Республикой Адыгея подписано 25 мая в рамках XXII Петербургского международного экономического форума, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы РА.

Пресс-служба правительства Республики Адыгея Глава Адыгеи и гендиректор АСИ подписали соглашение о сотруничестве

Подписи под документом поставили гендиректор АСИ Светлана Чупшева и глава Республики Мурат Кумпилов.

По словам главы Республики, Адыгея заинтересована в дальнейшем участии в проектах АСИ, в том числе — в качестве площадки для внедрения значимых проектов, а также заинтересована с помощью АСИ перенимать лучшие практики для привлечения инвестиций.

«В республике уже ведется активная работа с АСИ. Мы пошли по предложенному агентством алгоритму действий, направленных на создание комфортных условий для бизнеса. Эта работа дала положительные результаты, в Нацрейтинге за последние два года республика показала существенный рост. Мы теперь видим наши преимущества, над которыми нужно работать. И республиканские, и муниципальные команды в дальнейшем будут стремиться к тому, чтобы сделать Адыгею конкурентоспособным регионом», — сказал Мурат Кумпилов.

Светлана Чупшева, в свою очередь, выразила готовность АСИ к дальнейшему сотрудничеству с Адыгеей, отметив отдельно, что республиканскими властями проделана большая работа в части улучшения инвестиционного климата — об этом говорит и положительный отклик предпринимательского сообщества.

Дальнейшее взаимодействие Адыгеи с АСИ предусматривает обобщение положительных результатов деятельности в рамках конкретных проектов, обучение региональной команды Республики Адыгея в рамках внедрения успешных практик, одна из них — развитие общественных пространств. Продолжится и работа экспертных групп по оценке эффективности функционирования созданных в регионе институтов и инструментов для предпринимателей и инвесторов. Предусмотрен и мониторинг реализации «дорожных карт» в рамках национальной предпринимательской инициативы, реализация 12 целевых моделей через специализированную информационную систему Region-ID.