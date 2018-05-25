Санкт-Петербург, 25 мая, 2018, 17:39 — ИА Регнум. Москва недовольна состоянием российско-американских отношений и готова к открытому диалогу с Вашингтоном. Об этом заявил 25 мая президент РФ Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме, передаёт корреспондент ИА REGNUM .

Kremlin.ru В кулуарах 25-го саммита форума «Азиатско-тихоокеанское экономическое сотрудничество». 10 − 11 ноября 2017 года, Дананг

В ходе пленарного заседания модератор главный редактор Bloomberg Джон Миклетвейт попросил Путина оценить состояние отношений двух стран, учитывая, что российский президент, по словам модератора, «был связан с президентской кампанией Дональда Трампа».

»Провокатор, — отреагировал Путин, улыбнувшись. — Я не был связан с президентской кампанией Трампа».

«Мы не можем быть удовлетворены уровнем и характером российско-американских отношений. Мы готовы к диалогу», — добавил Путин. Он заявил, что лидер США уже предлагал организовать личную встречу по этому поводу.

«Пока не складывается у нас, много возникает проблем. Но мы готовы вести диалог предметный, думаю, он давно назрел», — заявил Владимир Путин.

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