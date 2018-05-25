Санкт-Петербург, 25 мая, 2018, 17:34 — ИА Регнум. Глава Марий Эл Александр Евстифеев приветствует поправки в закон об образовании, которыми предлагается сделать добровольным изучение родного языка в школах, внесенные в Госдуму в начале апреля.

Kremlin.ru Александр Евстифеев

«Проблемы с изучением языков в Марий Эл нет, все работает в рамках действующего законодательства. Сейчас идет законопроект, где будет учитываться мнение не только преподавательского коллектива, руководства образовательных учреждений, но и родителей. Мы такое положение закона приветствуем», — цитирует слова Александра Евстифеева ТАСС.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в апреле текущего года группа депутатов Госдумы внесла на рассмотрение палаты поправки в федеральный закон об образовании, которыми предлагалось сделать дисциплиной по выбору изучение в школах родного языка, относящегося к языкам народов России.

Как отмечают авторы, «преподавание и изучение государственных языков республик РФ осуществляется на добровольной основе и не может осуществляться в ущерб преподаванию и изучению государственного языка Российской Федерации». Кроме того, по мнению разработчиков, родители имеют право выбирать с учетом мнения ребенка формы получения образования, формы обучения, организации, осуществляющие образовательную деятельность, язык обучения и воспитания, факультативные и элективные учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) из перечня, предлагаемого организацией, осуществляющей образовательную деятельность, включая родной язык из числа языков народов РФ и государственный язык республик РФ.

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