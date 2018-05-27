Южно-Сахалинск, 28 мая, 2018, 02:09 — ИА Регнум. Год России в Японии, совпавший с Годом Японии в России, возможно, кажется кому-то из японских политиков удачным сочетанием для того, чтобы именно сейчас решить «проблему северных территорий» в ближайшее время. Стоит ли обольщаться японскому премьеру Синдзо Абэ надеждой «оттяпать» у России Южные Курилы в обмен на обещания всяческих благ, рассказывает доктор исторических наук, обозреватель ИА REGNUM Анатолий Кошкин.

Иван Шилов ИА REGNUM Курильские острова

Обещание помочь России в преодолении сложной для нее международной ситуации — вот что, по мысли Абэ и его команды, станет достаточно весомым аргументом для России. На волне нынешних и грядущих, более жёстких, антироссийских санкций Япония предложит свою помощь, как якорь, способный удержать на плаву. А взамен сможет получить долгожданный и вожделенный приз.

В теории всё выглядит отлично, во всяком случае, надежды со стороны Токио оглашаются вполне серьезно. Поэтому и никакие компромиссы японскую сторону не устраивают — зачем, если кажется, что стоит еще немножко потерпеть, и приз окажется в руках целиком? Эта точка зрения победила в японском политикуме ту, согласно которой можно было бы и продвигаться шаг за шагом. Но отдавать свой восточный форпост — Курилы, как и западный — Калининград, Россия не собирается. А Япония не имеет ни малейших оснований для своих требований. Почему?

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