Майкоп, 25 мая, 2018, 17:27 — ИА Регнум. Республика Адыгея за год существенно улучшила свое положение в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах РФ, поднявшись на 19 позиций. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе главы РА. Итоги рейтинга были подведены 25 мая на полях Петербургского международного экономического форума, участие в котором принимает глава Адыгеи Мурат Кумпилов.

Пресс-служба главы Республики Адыгея Мурат Кумпилов на ПМЭФ-2018

Адыгея также была названа в числе регионов — лидеров роста, которые продемонстрировали наибольшую динамику улучшения инвестиционного климата. Специалисты АСИ отмечают, что результаты рейтинга свидетельствуют о большой работе органов власти в совершенствовании деловой среды региона.

В целом рейтинг отражает оценку восприятия бизнес-сообществом усилий, которые предпринимают органы власти всех уровней по изменению делового климата в субъектах. Мониторинг ситуации по привлечению инвестиций в Адыгее показал улучшение по ряду значимых позиций: проведена большая работа по снижению административных барьеров, уменьшению сроков регистрации предприятий, выдаче разрешений на строительство, на технологическое присоединение к газовым и электрическим сетям, постановки на кадастровый учет земельных участков.

Как отмечалось, успешно функционирует вся создаваемая инфраструктура поддержки предпринимательства, выстроен диалог власти и бизнеса, совместно выявляются и впоследствии устраняются инфраструктурные ограничения, оказывается содействие развитию малому и среднему бизнесу.

Также в республике применяется система взаимодействия с инвесторами по сопровождению инвестиционных проектов по принципу «одного окна». В 2017 году приняты решения о сопровождении значимых инвестиционных проектов, реализация которых позволит привлечь в экономику республики более 30 млрд рублей и создать более 2500 рабочих мест.

«В целом инвестиционный интерес к Адыгее существенно вырос, что отражают и результаты Нацрейтинга, представленные Агентством стратегических инициатив. Это значимый показатель для республики. Важно, что рейтинг составляется на основе опросов предпринимателей и экспертов. Поэтому он является своеобразным индикатором делового климата, свидетельствует о конкурентных преимуществах Адыгеи и о большом объеме проведенной нами работы по созданию благоприятных условий для инвесторов», — отметил глава РА.

Мурат Кумпилов подчеркнул, что гибкая инвестиционная политика позволяется привлечь в республику бизнес, желающий вложить капитал в экономику Адыгеи, что серьезно влияет на динамику экономических преобразований, а значит, и на качество жизни населения. Поэтому работа по улучшению делового климата будет продолжена.