Тбилиси, 28 мая, 2018, 04:22 — ИА Регнум.

Поможет ли грузинским политикам резкая смена собственных утверждений о причинах войны 2008 года добиться «наказания» России от ЕСПЧ, обсуждает автор ИА REGNUM Андро Малкин.

Грузинская армия

В бытность свою оппозиционерами нынешние властные политики Грузии изо всех сил критиковали тогдашнего президента Саакашвили, именно его называя ответственным за развязывание войны с Россией в 2008 году. Теперь же, в связи с изменившейся ситуацией на политическом рынке, им приходится отрабатывать назад, заявляя, что тогдашняя критика Саакашвили не была «оправданием российской агрессии».

Тем не менее создать новую реальность, в которой можно будет обвинить Россию в агрессии, вряд ли удастся. Все документы, официально принятые по итогам событий августа 2008 года, ясно говорят именно об ответственности Грузии, без предупреждения атаковавшей Цхинвали. Так зафиксировано в резолюции ПАСЕ от 2 октября 2008 года и других документах, признанных европейским сообществом. Но, может быть, ставка делается на изменившиеся условия, в которых, как показывают недавние события, обвинения, если они направлены в адрес России, доказательств не требуют?

Читайте подробности: Грузия ожидает от ЕСПЧ «наказания» России

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