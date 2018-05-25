Санкт-Петербург, 25 мая, 2018, 17:30 — ИА Регнум. У Франции есть исторически сложившиеся близкие связи с США, но вместе с тем есть и такие вопросы, в которых власти Франции не согласны с Вашингтоном. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил в ходе своего выступления на Петербургском международном экономическом форуме президент Франции Эммануэль Макрон.

Kremlin.ru Эммануэль Макрон

Он привел три примера. В случае с климатическим соглашением Макрон, по его словам, не смог убедить Трампа не выходить из соглашения только потому, что тот уже пообещал этот выход во время своей предвыборной кампании.

Вместе с тем выход США из климатического соглашения стал «поражением Трампа», потому что «никто не последовал его примеру», добавил президент Франции.

Вторым примером несогласия является решение США об открытии посольства в Иерусалиме. Макрон считает это решение «ошибочным» и подчеркивает, что «мы не должны дестабилизировать ситуацию в этом регионе».

В качестве третьего примера он упомянул решение Трампа в отношении Ирана и односторонний выход США из «ядерной сделки». Макрон подчеркнул, что приложил все усилия, чтобы убедить президента США.

«Думаю, он отказался от этого соглашения потому, что его подписывал его предшественник, плохой [с точки зрения Трампа] по определению», — предположил Макрон.

Президент Франции сохраняет надежду, что ему удастся «убедить США потихоньку вернуться в иранскую дискуссию», потому что переговорный процесс пойдет на пользу всем.

Как сообщало ИА REGNUM, выступая на ПМЭФ-2018, президент России Владимир Путин напомнил, что так называемая «иранская ядерная сделка» закреплена в соответствующем решении Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, это многосторонний международно-правовой документ, и Россия не поддерживает позицию США по возобновлению санкций в отношении Ирана.