Донецк, 25 мая, 2018, 17:24 — ИА Регнум. Девять человек погибли и ещё 17 получили ранения в Донецкой Народной Республике за неделю в результате обстрелов со стороны Украины, сообщила представитель аппарата омбудсмена ДНР Дарья Морозова.

U.S. Army Europe ВСУ

По её словам, за период с 18 по 25 мая в республике погибли трое мирных граждан и шестеро военнослужащих, ранения получили 11 гражданских лиц и шестеро военнослужащих.

В свою очередь, заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин сообщил, что военнослужащие ВСУ за неделю почти 140 раз нарушили режим прекращения огня, выпустив по прифронтовым районам республики более 650 боеприпасов из крупнокалиберного вооружения.

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