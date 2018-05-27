Эр-Рияд, 27 мая, 2018, 14:03 — ИА Регнум. Есть ли шанс у Саудовской Аравии повлиять на шиитов Ирака, создав угрозу для лидерства Ирана в шиитской ветви ислама? О том, как Эр-Рияд может продвинуться к этой цели, ослабив влияние Тегерана, рассказывает редактор ИА REGNUM Станислав Стремидловский.

Иван Шилов ИА REGNUM Эр-Рияд

Ставка на этническую принадлежность арабских последователей шиизма — вот что может стать путем усиления влияния Ирака и, в случае поддержки этого замысла, Саудовской Аравии. Возобновление дипломатических отношений между Эр-Риядом и Багдадом после четвертьвекового перерыва, усилия саудитов по созданию образа «новой Саудовской Аравии» — веротерпимой и готовой к диалогу — всё это в сумме сделает возможным участие Саудовской Аравии в плане усиления влияния Ирака, предложенного Муктадом ас-Садром.

Этот иракский шиитский проповедник является важной политической фигурой Ирака, и влияние его, вероятно, будет только расти. Следовательно, и возможность воссоздания конкуренции между Ираком и Ираном в этой логике, несомненно, возрастает. Но как отреагирует духовенство Саудовской Аравии на заигрывания светских властей с конкурирующим течением ислама, да и переговоры с представителями прочих религий и конфессий, что стало для современных саудовских политиков обычным делом?

Читайте статью Могут ли сунниты-саудиты и шииты-иракцы вместе выступить против Ирана? и другие публикации Станислава Стремидовского по религиозно-политической тематике.