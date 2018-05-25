Ялта, Крым, 25 мая, 2018, 17:21 — ИА Регнум. Депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская высказывает идеи, распространённые и востребованные среди российской элиты, однако неспособность нового правящего класса дать позитивные импульсы развитию страны усиливает интерес к советскому периоду и ставит вопрос о преодолении реставрации. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM высказал директор Института глобализации и социальных движений Борис Кагарлицкий, комментируя предложение Поклонской перенести из главных залов Ливадийского дворца экспозицию, посвящённую Ялтинской конференции. По ее мнению, восковые фигуры Сталина, Черчилля и Рузвельта в парадном вестибюле напоминают трупы, которые нужно скорее убрать.

Марина Каширская ИА REGNUM Фигуры Сталина, Черчилля и Рузвельта в Ливадийском дворце

«Поклонская, на мой взгляд, высказывает некоторые идеи, весьма распространенные и востребованные среди российской элиты, но в гротескно-абсурдной форме, что ставит, увы, вопрос о том, насколько вообще адекватны люди, заседающие у нас в Государственной думе», — считает эксперт.

По его словам, в этом контексте более важен вопрос о том, почему сегодня в России так яростно воюют с советским прошлым.

«Оно, несмотря на все усилия, явно не побеждено. Но главное: живучесть советского наследия определяется сегодня не прошлым, а настоящим. Именно неспособность нового правящего класса дать позитивные импульсы развитию страны усиливает интерес к советскому периоду и ставит вопрос о преодолении реставрации. Но это уже вопрос политических перемен, а не идеологии», — уверен Борис Кагарлицкий.

Как сообщало ИА REGNUM, депутат Госдумы Наталья Поклонская поддержала на днях идею так называемой родственницы последнего российского императора Николая II Ольги Куликовской-Романовой о переносе экспозиции, посвящённой Ялтинской конференции, из главных залов Ливадийского дворца.

Марина Каширская ИА REGNUM Фигура Николая II — также в Ливадийском дворце

В частности, крымским СМИ одиозный парламентарий заявила, что восковые фигуры Сталина, Черчилля и Рузвельта в парадном вестибюле напоминают ей трупы, которые нужно скорее убрать.

«Конечно, Ялтинская конференция — это знаковое событие для всего мира, историческое событие. Об этом событии мы не имеем права забывать. И весь мир должен знать, что именно в стенах Ливадийского дворца были подписаны эти документы. Но для экспозиции нужно выделить отдельную комнату, сразу у входа не нужно «трупы» выставлять», — сказал Поклонская ИА «Крыминформ».