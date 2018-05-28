Шантаж по-молдавски. Президент Додон перестал манипулировать Москвой?
Кишинёв, 28 мая, 2018, 03:26 — ИА Регнум. Прямым текстом озвучил идеолог правящей партии Молдовы угрозу уйти из русского мира. Но только в том случае, если Москва поддержит «неправильного» кандидата на предстоящих выборах. Что стоит за такой попыткой шантажа, рассказывает автор ИА REGNUM Дмитрий Чубашенко.
Покушение Москвы на «святое» — открытие уголовного дела на «крестного отца» молдавской политики, Плахотнюка, из-за покушения на жизнь кандидата от «Нашей партии» Ренато Усатого. Простого следования требованиям закона оказалось достаточно для того, чтобы начать публичные обвинения в адрес Москвы, сопровождаемые предложениями «договориться с Плахотнюком» и угрозами «уйти на Запад» в случае отказа.
Додон и его команда продемонстрировали крайнюю степень неумения отстоять свою позицию, если заранее заявили о своем проигрыше на предстоящих выборах без поддержки России. Фигурально выражаясь, «нужен ли нам такой футбол?», как говаривал легендарный советский спорткомментатор. Движение в противоположных направлениях одновременно — к России и от нее, которое пытается продемонстрировать Додон, не может устроить никого, включая, конечно же, и молдавского избирателя. Молдавии нужен лидер, заботящийся о судьбе страны, а не дергающийся в угоду сиюминутной тактике то на Запад, то на Восток.
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