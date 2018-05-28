Кишинёв, 28 мая, 2018, 03:26 — ИА Регнум. Прямым текстом озвучил идеолог правящей партии Молдовы угрозу уйти из русского мира. Но только в том случае, если Москва поддержит «неправильного» кандидата на предстоящих выборах. Что стоит за такой попыткой шантажа, рассказывает автор ИА REGNUM Дмитрий Чубашенко.

Иван Шилов ИА REGNUM Додон

Покушение Москвы на «святое» — открытие уголовного дела на «крестного отца» молдавской политики, Плахотнюка, из-за покушения на жизнь кандидата от «Нашей партии» Ренато Усатого. Простого следования требованиям закона оказалось достаточно для того, чтобы начать публичные обвинения в адрес Москвы, сопровождаемые предложениями «договориться с Плахотнюком» и угрозами «уйти на Запад» в случае отказа.

Додон и его команда продемонстрировали крайнюю степень неумения отстоять свою позицию, если заранее заявили о своем проигрыше на предстоящих выборах без поддержки России. Фигурально выражаясь, «нужен ли нам такой футбол?», как говаривал легендарный советский спорткомментатор. Движение в противоположных направлениях одновременно — к России и от нее, которое пытается продемонстрировать Додон, не может устроить никого, включая, конечно же, и молдавского избирателя. Молдавии нужен лидер, заботящийся о судьбе страны, а не дергающийся в угоду сиюминутной тактике то на Запад, то на Восток.

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