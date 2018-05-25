Париж, 25 мая, 2018, 17:34 — ИА Регнум. Французское правительство согласилось взять на себя обязательство погасить задолженность национальной железнодорожной компании SNCF в размере $40,8 млрд, поскольку стремится положить конец многомесячным забастовкам железнодорожников, 25 мая сообщает The Associated Press.

Вокзал. Франция

Премьер-министр Франции Эдуард Филипп обсудил с представителями профсоюзов поправки к законопроекту о реформировании национальной железнодорожной компании SNCF.

Напомним, французские железнодорожники продолжают забастовки в течение почти двух месяцев с момента, когда стало известно, что парламент Франции готовится принять законопроект о реформировании национальной железнодорожной компании, предусматривающий отмену особого статуса железнодорожника и причитающихся льгот.